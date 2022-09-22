Yukatel Merkezefendi yönetime takviye yaptı

DENİZLİ, (DHA)

ING Basketbol Süper Ligi'nde Denizli'ye temsil eden Yukatel Merkezefendi Belediyesi yonetimi güçlendirdi. Yapılan genel kurulda Denizlili iş insanları İsmail Ali Yaman, Kenan Özsoy ve Murat Can Arslan yönetime katıldı. Yeni yönetimde Başkan yeniden Veli Deveciler olurken, İkinci Başkan Zafer Gökşin, yönetim kurulu üyeleri Coşkun Kaya, Özgür Yılmaz, Kemal Sarıkaya ve Ferruh Dalkılıç ise yönetime girmedi. Yönetim olarak birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirten Başkan Deveciler, "Yeni sezonda herkesin beğeneceği ve saygı duyacağı bir takım olmak istiyoruz. Bu sezon umarım iyi bir dönem geçiririz. Yönetim olarak güçlüyüz. Maddi anlamda hiç bir sorunumuz yok" diye konuştu.