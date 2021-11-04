Yukatel Merkezefendi taraftara güveniyor

Deveciler, yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta İstanbul deplasmanında Beşiktaş 'a karşı istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını kaydetti. Böyle sonuçların ligde her zaman yaşanabileceğini belirten Veli Deveciler, "Bazen kaybedeceğiz, sonra ders çıkartıp kısa sürede ayağa kalkacağız. Tüm oyuncularıma ve teknik ekibe güvenim tam" dedi.

Başkan Deveciler, "Cumartesi saat 18.00'de lig lideri Pınar Karşıyaka ile oynayacağız. Üst üste güçlü rakiplerle oynuyoruz. Pınar Karşıyaka gibi basketbolda ekol olan bir kulübü Denizli’de ağırlamak çok güzel. Üstelik bu hafta alınan kararla salondaki seyirci kısıtlaması uygulamasına son verildi ve tam kapasiteyle salonumuz seyirciye açıldı. Bu nedenle maç biletlerinde de indirime gidebildik. Çok keyifli bir maçı tamamen dolu bir salonda oynamak bizleri de mutlu edecek. Seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz. Hep birlikte olup, daha güçlü olmalıyız" açıklamasını yaptı. Bilet fiyatları salondaki konumuda göre 50, 30 ve 20 TL olarak belirlendi.

DHA