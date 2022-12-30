Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Türk Telekom: 78-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 13’üncü hafta maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Denizli’ye zirve ortağı olarak gelen Türk Telekom'u sahasında 78-68 yendi.
İç sahada üst üste 5’inci galibiyetini alıp 13 maçta 6 galibiyete ulaşan Merkezefendi’de Heidegger 24 sayıyla karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar, Mert Elma
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Heidegger 24, Harrison 9, Rogkavopoulos 14, Ayberk 8, Hamilton 7, Arca, Altan 3, Peterka 13
TÜRK TELEKOM: Boran 3, Grant 13, Erkan 6, Bouteille 12, Jones 10, Mehmet Yağmur 3, Rıdvan 5, Berk 6, Mevlüt Melih, Taylor 10, Alihan
1’İNCİ PERİYOT: 13-19
İLK YARI: 36-38
3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-53
DHA