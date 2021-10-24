Karşılaşma her iki takımında karşılıklı bulduğu sayılarla başladı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk 10 dakikasını 25-22 üstün tamamladı. Maçın ilk bölümünde 9 bularak yıldızlaşan Tarolis, takımının geriye düşmesine engel olamadı. Upson ve Hollowell sayılarıyla ikinci periyoda etkili başlayan ev sahibi ekip 32-25 öne geçti. HDI Sigorta Afyon Belediyesi rakibine Andric, Efe ve Tarolis’in pota altından bulduğu sayılarla yanıt vererek aradaki farkı kapattı. Merkezefendi Belediyesi Basket Yiğitcan Koşut son bölümdeki basketleriyle soyunma odasına 47-42 önde gitti.

Üçüncü periyotta Denizli ekibi savunmada ve hücumda etkili bir görüntü çizdi. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket bu bölümde rakibinin hücumlardan eli boş dönmesiyle aradaki farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Üçüncü periyot, ev sahibinin 71-59’luk üstünlüğüyle son buldu. Maçın son pdriyodunda Smith ve Hakan Yapar’ın dış atışlarıyla rakibinin farkı kapatmasına engel olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, karşılaşmadan 87-79 galip ayrıldı.

DHA