ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediye Basket, evinde üst üste üçüncü mağlubiyetini alt sıralardaki direkt rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a farklı yenilerek kendini ateşe attı: 90-109

Maç boyunca tutuk bir basketbol sergileyen Denizli temsilcisi bu sonuçla ligde son 4 maça 26 haftada 8 galibiyetle girerek kurtuluşunu ilan etme fırsatını kaçırdı. Merkezfendi, hafta içinde erteleme sınavında Anadolu Efes'i konuk edecek.

Maça Bruinsma'nın üst üste 2 üçlük isabeti ve Herun'un sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, farkı 14 sayıya kadar çıkardığı ilk periyodu 31-25 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi savunmayla Denizli temsilcisine 14 sayı şansı tanıyıp 31 sayı üreten Büyükçekmece farkı açtı. İstanbul ekibi devre arasında soyunma odasına 62-39 önde girdi. Büyükçekmece üçüncü periyodun başında farkı 27 sayıya taşıdı. Son periyoda 89-66 önde başlayan konuk takım rahat bir oyunla maçtan 109-90 galip ayrıldı.

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Burak Yılmaz (xx)

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYE BASKET: Hollowell (xxx) 11, Emircan (x), German (xxx) 30, Lomazs (xxx) 12, Hakan (xx) 9, Sestina (xxx) 12, Upson (x) 4, Thomas (x), Altan (xxx) 12, Yiğitcan (x)

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford (xxx) 11, Enes Berkay (xxx) 10, Bruinsma (xxx) 18, Miller (xxx) 26, Herun (xxx) 18, Clyburn (xxx) 13, Mehmet Fırat (xxx) 9, Mustafa (x) 2, Kadir (x) 1

1. PERİYOT: 25-31

İLK YARI: 39-62

3. PERİYOT: 66-89