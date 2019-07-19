Transferde Rodallega, Lopes, Sapunaru, Tolgahan, Mustafa Yumlu ve Sedat’tan sonra Leeds United’dan anlaşmaya vardığı forvet Hadi Sacko’yla 2 yıllık imza attırıp Aissati’yle nikah tazeleyen Yukatel Denizli’nin Twente’den 26 yaşındaki golcü Tom Boere ile görüştüğü öğrenildi. Gent altyapısından yetişen başarılı oyuncunun Horozlar’a son derece sıcak baktığı ifade edildi.

Denizlispor’da geçen hafta ücretine zam talep eden Lanre Kehinde ise eşyalarını toplayıp Afyonkarahisar kampını terketti. Eşi doğum yaptığı için yeni sezon hazırlıklara 8 gün geç katılan, ardından yönetimden yeni sezon öncesi tüm alacakları ile ücretinde iyileştirme talep eden Nijeryalı golcü, son idmana çıkmadı.