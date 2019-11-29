Yukatel Denizlispor kafilesi Gaziantep’e gitti

Süper Lig’in 13. haftasında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor, Gaziantep’e gitti. Kulüpten alınan bilgiye göre, Yukatel Denizlispor, bugün yaptığı antrenmanın ardından akşam saatlerinde İzmir üzerinden hava yolu ile Gaziantep’e hareket etti. Yeşil-siyahlı ekip, yarın Gaziantep’te yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

Yukatel Denizlispor’un Gaziantep kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Stackhowiak, Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Hüseyin Altıntaş, Sacko, Olcay Şahan, Lopes, Recep Niyaz, Emre Sağlık, Aissati, Oğuz Yılmaz, Sedat Şahintürk, Mustafa Yumlu, Barrow, Sapunaru, Burak Çalık, Kadir Kurt, Mehmet Akyüz, Bergdich, Rodallega, Sackey, Estupinan

Gaziantep Futbol Kulübü ile Yukatel Denizlispor, 1 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Kalyon Stadyumu’nda karşılaşacak.