Yukatel Denizlispor, gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde çalışma yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan futbolcular, bugün de idmanlara devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tesislerde, gruplar halinde çalışma yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde salı gününden bu yana gruplar halinde antrenman yapan futbolcular, bugün de idmanlara devam etti.
Yeşil-siyahlı oyuncuların, sokağa çıkma kısıtlamasında da Denizli Valiliğinin verdiği izin doğrultusunda, antrenmanlara Teknik Direktör Bülent Uygun’un belirlediği program dahilinde, tesislerde devam edeceği kaydedildi.