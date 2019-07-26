Yukatel Denizlispor - Eskişehirspor maç sonucu: 2-1

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor ve TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Afyonkarahisar Zafer Stadyumu'nda hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yukatel Denizlispor sahaya Tolgahan, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Keremcan Akyüz, İsmail Aissati, Burak Altıparmak, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Rodallega 11'i ile çıktı. Eskişehirspor ise maça Melih Ağa, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berkay Dabanlı, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Kamal İssah, Furkan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Jesse Sekidika, İbrahim Halil Öner 11'i ile başladı. Maçın ilk golünü bulan taraf Eskişehirspor oldu.

10'uncu dakikada Jesse Sekidika attığı gol ile Eskişehirspor'u 1-0 öne geçirdi.

17'nci dakikada Yukatel Denizlispor'un beraberlik golü yeni transferi Hugo Rodallega'dan geldi: 1-1.

45'inci dakikada Yukatel Denizlispor'un yıldız oyuncusu Rodallega, Eskişehirspor'un kalecisi Melih'in önde olduğunu görerek orta sahadan yaptığı vuruş, Denizli ekibini 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıda her iki takım da aradığı golü bulamayınca maç 2-1 Yukatel Denizlispor'un üstünlüğü ile sona erdi.