Yukatel Denizlispor - Galatasaray: 2-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Abdülkadir Bitigen (xx), Süleyman Özay (xx), Mustafa Savranlar (xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowiak (xxxx) - Lopes (xxx), Oğuz (xx), Sapunaru (xx), Bergdich (xx), Zeki (xxx) (Dk. 82 Mehmet Akyüz), Murawski (xx), Aissati (xxx), Recep Niyaz (xxxx) (Dk. 90+2 Mustafa Yumlu), Barrow (xxx) (Dk. 85 Mbamba), Rodallega (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (x), Luyindama (xx), Marcao (x), Nagatomo (xx), Selçuk (x), Seri (x) (Dk. 46 Donk x), Jimmy Durmaz (xx) (Dk. 64 Emre Mor x), Belhanda (xx), Babel (xx), Diagne (x) (Dk. 72 Ahmet Çalık x)

GOLLER: Dk. 75 Recep Niyaz, Dk. 90+3 Rodallega (Denizlispor)

​KIRMIZI KART: DK. 44 Marcao (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk. 26 Oğuz, Dk. 28 Lopes, Dk. 45+4 Zeki, Dk. 90+1 Sapunaru (Denizlispor) - Dk. 28 Babel, Dk. 34 Marcao, Dk. 69 Mariano, Dk. 77 Belhanda (Galatasaray)

Süper Lig’de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, ilk haftada penaltı kaçırıp ardından henüz ilk yarıda 10 kişi kaldığı açılış maçında Yukatel Denizlispor’a deplasmanda mağlup oldu: 2-0. Denizli Atatürk Stadı’ndaki karşılaşmada 29'uncu dakikada Selçuk’un penaltısını Denizlispor kalecisi Stackhowiak kurtardı. 44'üncü dakikada sarı-kırmızılılardan Marcao, ikinci sarıdan kırmızı kart görürken, 75'inci dakikada sahneye çıkan Recep Niyaz, takımını öne geçirdi. Yeşil-siyahlıların yeni transferi Rodallega, 90+3'üncü dakikada skoru ilan etti. Lige 9 yıl sonra dönen Denizlispor, bu skorla dev rakibi karşısında sezona 3 puanla başlamanın mutluluğunu yaşadı.

3'üncü dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazında Jimmy Durmaz’ın kale önüne çevirdiği topa yakın mesafeden Diagne’nin şutunda Stackhowiak ayaklarıyla mutlak gole engel oldu.

5'inci dakikada gelişen konuk takım atağında Babel’in sağ çaprazdan şutu kaleci Stackhowiak’ı geçti, kale önünde topu çıkaran Lopes golü önledi.

23'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Barrow’un karşı karşıya pozisyonda şutu kaleci Muslera’da kaldı.

25'inci dakikada Diagne, rakip ceza sahasında Oğuz’la girdiği mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Abdülkadir Bitigen, top Galatasaray yarı sahasındayken VAR odasından gelen uyarı üzerine Denizlispor ceza sahası içinde yaşanan pozisyonu izledi. Bitigen, pozisyonda Denizlisporlu Oğuz’un Diagne’ye müdehalesini penaltı olarak değerlendirdi.

29'uncu dakikada Selçuk’un kullandığı penaltı atışını kaleci Stackhowiak uzanıp köşeden çıkardı.

32'nci dakikada Denizlispor golden oldu. Aissati’nin ara pasında sağ çaprazdan Recep’in şutu yan direkten döndü. Barrow’un tamamlamaya çalıştığı topa Muslera sahip oldu.

44'üncü dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Henüz 10 dakika önce sarı kart gören Marcao, Rodallega’ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı.

İlk yarı golsüz bitti.

62'nci dakikada ev sahibinden Zeki’nin sol kanattan kullandığı kornerde defanstan ileri çıkan Lopes’in kafa şutu yandan az farkla auta çıktı.

75'inci dakikada Denizlispor öne geçti. Altyapısında yetiştiği yeşil-siyahlılarda geçen sezon 1'inci Lig’deki şampiyon kadronun önemli parçalarından olan Recep Niyaz, ceza sahası dışı sol çaprazından müthiş bir şutla kaleci Muslera’yı avladı: 1-0.

88'inci dakikada Recep Niyaz’ın ortasında Rodallega’nın şutu üstten auta çıktı.

90'ıncı dakikada Denizlisporlu Rodallega’nın ceza alanı dışından sert şutunu Muslera uzanıp kornere çeldi.

90+3'üncü dakikada Mbamba’nın pasıyla ceza sahasına giren Rodallega karşı karşıya pozisyonda skoru belirledi: 2-0.