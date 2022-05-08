Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında konuk olduğu Boluspor'a 2-1 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Yücel Uyar, şu ifadeleri kullandı:

'Samsunspor’a yakışmayacak 2 tane gol yedik'

"Bugün garip bir oyun oldu. maalesef futbol istatistik oyunu değil. Bakınca oyunu kontrol etmişiz yüzde 68 topa sahip olmuşuz, rakip 32 olmuş. Rakip ceza sahasına 30 defa girmişiz. Rakip 12-13 defa girmiş. Rakip korner atmamış ama maçın skoruna baktığımızda 2-1 mağlup olmuşuz. Bunu şöyle değerlendirmek lazım. Bu bizim beceriksizliğimiz. Çünkü Samsunspor’a yakışmayacak 2 tane gol yedik. 4 ortaları var, 2 gol oldu. Bizim attığımız orta sayısı 20’nin üzerinde. Bunu değerlendireceğiz. Bize göre bu sezonun özeti gibi oldu.''

'Bu maçı böyle bitirmek istemezdik'

''Samsunspor maalesef bütün sezon boyu bu basit golleri yedi. Pozisyon hatalarından bireysel hatalardan yanlış pozisyon almalardan üzgünüz. Çünkü bir fırsat daha gelmişti. Maalesef kaçırdık. İkinci devre çok futbol oynandığını, özellikle Boluspor’un golünden sonra çok oyun akıcılığını kaybetti. Neden kaybetti? Boluspor skoru buldu, oyunu yavaşlattı. Yattı, kalkmadı. İkinci devre çok keyifli bir maç olmadı ama yakaladık pozisyonları son dakika direkten dönen, bir adımdan ayak içi vurup kaleye atamadığımız pozisyonlar. Oldu. Maalesef bunu sadece şansa bağlamak istemiyorum. Burada bizim beceriksizliğimiz vardı. Onun için üzgünüz kaybettiğimiz için. Bu maçı böyle bitirmek istemezdik" (İHA)