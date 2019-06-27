Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Eski Bakanı Yücel Seçkiner’in cenazesi, Ankara’da toprağa verildi.

83 yaşında hayatını kaybeden Seçkiner için Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Seçkiner’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski bakanlardan Osman Aşkın Bak, Murat Başesgioğlu, Hikmet Sami Türk, askeri yetkililer ve bazı sporcular katıldı. Seçkiner’in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği’nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.