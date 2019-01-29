Yücel İldiz: Şampiyonluk hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Ligin 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü Hatayspor’a konuk olacak Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ligde lider durumda bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ancak sezonu lider tamamlamanın daha önemli olduğunu belirten İldiz, oyuncularının hiçbir şekilde rehavete kapılmayacağını aktardı.

Yücel İldiz, rakiplerinin kendilerini yakalamak için elinden geleni yapacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şampiyonluk hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefe gitmek istiyorsanız, zorlukları aşmak durumundasınız. Hafta sonu en zorlu deplasmanlardan bir tanesini oynayacağız. Hatayspor, bu sene lige çıkan son derece zorlu bir takım, doğru işler yapıyorlar. Kendi penceremizden baktığımız zaman zor bir deplasman ancak biz zorlukları aşmaya alışkınız. O yüzden evimize mutlu dönmek için çalışacağız. Bunu başarmaya çalışacağız. Biz başarıya alışkınız, bu konuda övgüye de eleştirilere de açığız. Yukarıyı da aşağıyı da biliriz. Bu nedenle tedbirliyiz ve temkinliyiz. Oyuncularımızla her şeyi konuşuyoruz. Bu takım rehavete girmez. Çünkü biz baştan beri konuştuk, başarıya açız. Bu mesleği yaptığınız sürece de aç olmanız gerekir. "

Hazırlıklar başladı

Denizlispor, Hatayspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, ısınmanın ardından topla devamlılık çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

AA