Yücel İldiz: Paylaşım hatasından golü yedik

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki takımın Erzurum’daki mücadelesinde BB Erzurumspor, sahasında MKE Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz açıklamalarda bulundu.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise "Son derece zorlu bir maça çıkacağımızı biliyorduk. Maçın hemen başında iki oyuncumuzun sakatlığı bizi olumsuz olarak etkiledi. Paylaşım hatasından golü yedik. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Çok üzüntülüyüz’’ diye konuştu.

İHA

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