Yücel İldiz: Milli maç arasında toparlanacağız

Son olarak iç sahada Balıkesirspor'a 3-1 yenilen siyah-beyazlılar bu sezon ilk kez bir müsabakada kalesinde 3 gol gördü. Fiziksel açıdan hazır olmayan ve moral bozukluğu yaşayan İzmir ekibi milli arayı iyi değerlendirip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Ligdeki Tuzlaspor ve Giresunspor maçları lig kadrosundaki negatif futbolcu sayısı 14'ün altına düştüğü için ertelenen Altay, bu periyotta, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1922 Konyaspor'a elendi. Altay, 22 Kasım'da kendisi gibi koronavirüs mağduru Menemenspor'a konuk olacağı maçla birlikte üzerindeki karabulutları dağıtmayı planlıyor. Teknik direktör Yücel İldiz, "Milli maç arasında antrenman eksiğimizi kapatarak yeniden eski hüviyetimize kavuşacağız" diye konuştu. Altay'da stoper İbrahim, ön libero Scuk, sol bek Özgür gibi as oyuncular Balıkesirspor maçında kadroda yer almamıştı. İzmir temsilcisinde Thiam'ın hafif bir sakatlık yaşadığı öğrenildi.

DHA