Yücel İldiz: Ligin en zorlu ekiplerinden biriyle karşılaşacağız

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 6-0 yenerek galibiyetle tanışan Altay, yarın Ankara Keçiörengücü'ne konuk olacak. Aktepe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Mert Güzenge yönetecek. Geçen haftaki 21 kişilik kadroyu bozmayan teknik direktör Yücel İldiz, yabancı oyunculardan Putsila, Cocalic, Amorim ve Blagojevic'i yine kafileye dahil etmedi. Henüz hazır olmayan Yekta Kurtuluş da Başkent'e götürülmedi.

Aktepe Stadı'nın zeminin sentetik çim olması nedeniyle sıkıntılı bir yer olduğunu ifade eden teknik patron Yücel İldiz, "Rakibin oturmuş bir kadrosu var. Ligin en zorlu ekiplerinden biriyle karşılaşacağız. İlk 3 haftada gol yememişler. Biz de kendimize geliyoruz. Yeni bir takımız, 17-18 yeni oyuncu var. İskeletin değişmesi kolay değil. Moralimiz yerinde. Bir gerçek var ki milli takım arasından sonra çok daha iyi olacağız" diye konuştu.