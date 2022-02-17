Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor'da teknik direktör Yücel İldiz, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

İldiz, iyi mücadele ettiklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir mücadele olacağını biliyorduk. İlkyarıda dengeli oynadık. Çok pozisyon yoktu ama mücadele vardı. Bizim net pozisyonlarımız vardı. Genel olarak baktığımızda mutlak kazanmamız gerekiyordu. Golü bulduk ama karambolde maalesef gol yedik. Herkes elinden geleni yaptı. Kazansak mükemmel olacaktı, yukarıyı yakalayacaktık. Erzurumspor’un mücadelesi sonuna kadar devam edecek”