Yücel İldiz: Kazanıp Denizli’ye mutlu dönmek istiyoruz

Ligin 18. haftasında 19 Ocak Cumartesi günü Gazişehir Gaziantep’e konuk olacak Denizlispor’da teknik direktör Yücel İldiz, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Devre arasını iyi değerlendirmeye çalıştıklarını ve ikinci yarıya güzel bir başlangıç ile girmeyi hedeflediklerini ifade eden İldiz, şunları kaydetti:

"Gazişehir Gaziantep üçüncü sırada. Öncelikli hedefleri bize yaklaşmak olacaktır. Biz daha yukarılara ulaşmak istiyoruz. Bu yarış bu şekilde devam edecek. İkinci yarı özellikle ilk 2 ay çok zorlu geçecek. Herkes bunun bilincinde. İkinci yarıya zorlu müsabakalarla başlayacağız ama bütün müsabakalar zorlu olacak. Bunun bilincindeyiz."

İldiz, rakiplerinin güçlü bir kadrosunun olduğunu aktararak, "Önemli transferler yaptılar hala yapmaya da devam ediyorlar. Geçen sene trajik bir şekilde kaybettiler. Mutlaka onlar da kazanmak isteyeceklerdir. Rakibimizin zorlu olacağını biliyoruz. Bu maçın zorluğunu bir kat daha arttırıyor. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanıp Denizli’ye mutlu dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklar devam etti

Denizlispor, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü.

Futbolcular, ısınmanın ardından koordinasyon çalışması yaptı. İdmana taktik çalışmasıyla devam eden futbolcular, daha sonra çift kale maç oynadı.

DHA