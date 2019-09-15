Yücel İldiz: Her zaman kazanacağız diye bir şey yok

Süper Lig'de Konyaspor, deplasmanda Denizlispor'u Miya'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ilk yenilgisini evinde Konyaspor’dan alan Yukatel Denizlidpor’da Teknik Direktör Yücel İldiz istediklerini gerçekleştiremediklerini söyledi.

İldiz, maçın ardından, “Hazır olmayan arkadaşlarımız var. Hamle olarak sıkıntılar çektik. İlk yarı dengeli olan bir maçtı, pozisyonlarımız vardı ve değerlendiremedik. Ligde bu sezon ilk defa gol yedik. Sahada istediğimizi yapamadık. Çok kazanmak istediğimiz bir mücadeleydi, rakibimiz üstümüze geldi ama ataklara çıkamadık. Son anlarda biraz baskı kurduk ancak şuursuz baskılardan bir şey çıkmaz. Konyaspor'u tebrik ederim. Eksikliklerimizi biliyoruz. Bir pozisyon var herkes bariz penaltı diyor. VAR'da bakıldı mı bilmiyorum. Her zaman kazanacağız diye bir şey yok, yarın sabah antreman yapacağız, ertesi günü dinlenip tamamen haftaya oynayacağımız maça odaklanacağız”