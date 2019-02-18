Yücel İldiz: Güzel bir futbol akşamı oldu

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2019, Pazartesi 22:04
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Yücel İldiz: Güzel bir futbol akşamı oldu

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Eskişehirspor maçının zorlu geçeceğini bilerek karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İldiz, "Güzel bir futbol akşamı oldu. En ufak bir çirkinlik olmadı. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İlk 30 dakikada istediğimiz gibi oynayamadık. Daha sonra toparlandık. İkinci yarı korakor bir mücadele oldu. Deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanamasak da kaybetmek istemiyoruz. Eskişehirspor’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum." ifadelerini kulandı.

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