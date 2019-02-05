Gençlerbirliği’nin 2 puan önünde 43 puanla zirvede yer alan Denizlispor’un başarılı hocası Yücel İldiz, FANATİK’e özel açıklamalar yaptı. Deneyimli teknik adam, “Futbolcularım son derece uyumlu ve huzurlu. Tamamı hedefe odaklanmış disiplin, özen hamili, doğru yapıdaki gençler” dedi ve ekledi: “Bulunduğumuz yerin fotoğrafına baktığınızda; futbolcularımın ve yönetimimizin büyük özveri, yiğit yüreklerinin katkısını göreceksiniz zaten.”

Denizlispor’un hocası Yücel İldiz, yazarımız Oğuz Dizer’in sorularını yanıtladı.

‘Bu başarıya kayıtsız kalınmasın’

“Denizlispor camiasını mutlu edecek bir sonuçla bu zorlu geçecek deplasman mücadelesinden de 1 puanla döndük. Futbolcularım şampiyonluk ışığını verdi. Rakibimiz Hatayspor’un saha zemini vaziyeti herkesin malümu. Bu müsabakayı futbol mücadelesine yakışan bir zeminde oynayabilmeyi arzu ederdik açıkçası! Taraftarlarımız güvenini, desteğini eksik etmesin. Denizlispor’a destek olan herkese sonsuz teşekkürler ve şükran duygularımı gönderiyorum. Şehrin sevdasına ve olumlu tanıtımına büyük vesile olan Denizlispor’a, hiçbir Denizlili iş insanının da, duyarsız kalmamasını temenni ediyorum.”

Mini yorum (Oğuz Dizer)

Yücel İldiz klasiği

Denizlispor geçmiş başarı ve sevinçlerine çok kez tanık olmuştum. E Yücel İldiz klasiklerine de tabii. Nasıl tarif edilebilir başarılı ve insan gibi insanoğlu olan deneyimli teknik adamın özgün halleri? Egodan tamamen uzak, başarı ve şampiyonluklara alışmış, bir sakin yapı. Mükemmel aile ortamı ve yaşamı. Eğitim ve bilgi olmazsa olmazı. Disiplin kriterleri adeta, helva tadı ama gerektiğinde ‘halva’ da demekte sakınca görmeyen bir terbiyeli eğitmen tarafı. Ve geçmişte futbol adına zirveye taşıdığı kentler ve futbol sevinçleri de, zaten İldiz’in başarı mazbatası sayımız mı? İzmirden Alanya’ya geçerken şampiyonluk yolunda, zor şartlara rağmen emin adımlarla yürüyen Denizlispor kampına uğramasam olmazdı. Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’ndeki mükemmel havayı soludum. Antremanı izledim ve net olarak şunu gördüm! Bu ekip bu yolu aşar ve şampiyonluğu kucaklar... Gözlerimle şahit oldum ki... O hava, o motivasyon ve arzu dolu dolu var... Allah yar ve yardımcıları olsun.