2000-2001 sezonunda hesaba katılmayan Malatyaspor’u Play- Off’tan lige çıkardı.

2004-2005 sezonunda 11 puan geriden gelerek Orduspor’la şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca 17 de 17 yaparak bir Avrupa rekoruna imza attı.

2009-2010 sezonda Karabükspor’u ligin bitimine dört hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, 1. Lig puan rekorunu da kırarak Süper Lig’e çıkardı.

Ve daha nice başarılarla dolu bir kariyer.

Gittiği şehirlerde iz bırakan, çalıştığı takımlara hep yukarı doğru ivme kazandıran başarılı teknik direktör Yücel İldiz, şimdi de Denizlispor’da zirvenin en büyük adaylarından...

‘Çin takımına gidiyor’

FANATİK’e konuşan başarılı hocayla Spor Toto 1. Lig’de 2. sırada bitirdiği ilk yarıyı değerlendirdik... Tabii önce Emenike’yi sorduk...

Emenike’yle sık sık görüştüğünü ifade eden tecrübeli hoca, “Şu anda boşta diye böyle haberler yapılmış ama Emenike, Çin takımlarıyla görüşüyor. Muhtemelen de oraya gidecek. Onun maliyetini bizim karşılamamamız mümkün değil” dedi.

‘Yarım kalan hikaye’

Denizlispor’la son iki sene içerisinde birkaç kez görüşmemiz olmuştu. Ama kısmet bu dönemeymiş. Geldiğimde tam bir kaos ortamı vardı. Kendimize göre teşhisler koyduk ve bunların uygulamasına geçtik. Lig devam ederken bunları yapmak hiç kolay değil. Bütün bunları sağlayan sadece ben ve teknik heyet de değil. Oyuncular ve yönetimle karşılıklı inancımız camianın kenetlenmesi başarımızda önemli.

‘Kısa pantolonla gezenler’

Süper Lig’de şans bulamamasıyla ilgili de konuşan İldiz, “Türkiye’de bu işlerin nasıl olduğunu bilmiyorum. Prensiplerimden, yapımdan, kişiliğimden taviz vermedim. Elimizden geldiğince çağdaş Türk antrenörlüğünü Türk futboluna yaymaya çalışıyoruz. Biz bilimsellik, antrenman metotları dediğimiz zaman, şimdi bunlardan bahsedenler daha kısa pantalonlarla geziyorlardı” dedi ve ekledi:

‘PR’ı iyi yapsınlar’

“Yeni nesile bir şey söylemeliyim. Benim gibi yapmasınlar. Ben biraz fazla kabadayı davrandım. Yani diyaloglarını daha iyi kursunlar. Eyyamcı olsunlar demiyorum. Eyyamcıları herkes bilir. Medyayla, kulüplerle, başkan ve yöneticilerle diyaloglarını daha iyi kursunlar. Burada özeleştiri yapıyorum, ben böyle yaptım siz böyle yapmayın. Pr’larını iyi yapsınlar, ben bunları yapmadım. Yine de futbol camiasındaki yerimden memnunum. Bunları yapsaydım daha farklı yerlerde olabilirdim.”

Gökay Akın / FANATİK ÖZEL