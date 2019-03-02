Yücel İldiz: Daha farklı da kazanabilirdik ama olmadı

Spor Toto 1. Lig'de günün ilk maçında Denizlispor, Elazığspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla Osmanlıspor-Gençlerbirliği ikilisiyle farkı üçer puana yükseltti. Denizlispor'un deneyimli hocası Yücel İldiz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.





Seyir zevki yüksek bir maçın oynandığını anlatan Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İdiz, iki haftadır takımının güzel bir çıkış yakaladığını belirerek, “Daha farklı da kazanabilirdik ama olmadı. Maçı kaybedebilirdik eğer bu maçtan puansız ayrılsak kimseye anlatacak bir sözümüz olmazdı. Futbolda konsantrasyonu bozmayınca kolay kolay kaybetmezsiniz. Galibiyeti hedeflediğimiz maçta 3 puanı alarak yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize kalan maçlarda başarılar dileriz” diye konuştu.