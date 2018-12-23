Yücel İldiz: Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, zorlu bir dönemi atlattıklarını ifade ederek, “Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım, bu camiayı mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısını 2. sırada tamamlayan Denizlispor’da hesaplar ikinci yarı üzerine yapılmaya başlandı. 36 puan ile ikinci sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibin en yakın takipçisi ise 31 puan ile 3. sırada bulunan Gazişehir Gaziantepspor. Aldığı başarılı sonuçlar ile adından söz ettiren Denizlispor ligin ilk yarısının son 9 maçında ise yenilgi yüzü görmedi. Yeşil-siyahlılar geçtiğimiz cuma günü sahasında ağırladığı İstanbulspor’u da ikinci yarıda attığı tek golle 1-0 geçerek 3 puana ulaştı.

Karşılaşma sonrası maçla birlikte ligin ikinci yarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İldiz, amaçlarının Denizlispor’u mutlu sona ulaştırmak olduğunu dile getirdi. Mevcut kadroya nokta transferler yapacaklarını aktaran İldiz açıklamasında şunları söyledi:

“Gerçekten zorlu bir dönemi atlattık. Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım. Eksiklerimizi giderip bu kadroya yapacağımız nokta transferlerle ikinci yarı Denizlispor camiasını, bizi destekleyenleri görüyorsunuz. Gerçekten müthiş bir taraftarımız var, camia ayaklanmış durumda. İnşallah onların desteği ile bu camiayı mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız.”

İHA