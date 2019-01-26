Yücel İldiz: 'Ciddiyeti bırakmayacağız'

Takımın başında çıktığı 11'inci maçta 9'uncu galibiyetini alan ve hiç yenilgi yüzü görmeyen İldiz, "Tüm Denizli'ye teşekkür ediyorum. Tüm taraftarlarımıza, camiaya teşekkür ediyorum. Maç öncesi de söylemiştim. Şimdi herkes bizi yakalamaya çalışacak biz de yukarıyı yakalamaya çalışacaktık. Bugün o yukarıyı yakaladık. Bundan sonra her müsabaka çok zor. Her maçı ciddiye almamız lazım. Maç boyunca yalnız yediğimiz gol pozisyonunda 5-6 dakika kötüydük. Bunun dışında çok iyi oynadık. Kendi penceremizden baktığımızda liderliği yakaladık ama devreye zorlu maçlarla başladık, zorlu maçlarla da devam edeceğiz. Ciddiyeti bırakmayacağız" dedi.

VURAL: "ÖNEMLİ OLAN AYAĞA KALKABİLMEK"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Denizlispor karşılaşmasının ardından oyuncularını sahada tanıyamadığını söyledi. Yılmaz Vural, "Oyuna iyi başlamadık. Çok tutuk bir görüntü sergiledik. Penaltıdan erken bir gol yedik. Eşitliği yakaladığımız anda 45'inci dakikadaki kırılma anında tekrar yenik duruma düştük. İkinci yarıya değişikliklerle başladık ama devrenin başında goller kaçırdık. Ardından atağa çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik. Önemli olan buradan ayağa kalkabilmek. Biz iyi bir takımız, iyi oyunculara sahibiz. Ancak bugün sahada bizim bildiğimiz oyuncular yoktu. Toparlamak zorundayız ve bu durumlara bir daha düşmeden ayağa kalkacağız" diye konuştu.

DHA



