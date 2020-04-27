Yücel İldiz: Büyük kulüp için lobi ve PR lazım

Yücel İldiz, 1990’da başlayan teknik direktörlük kariyerinde 30 yılı geride bıraktı... Kadri Aytaç, Zeynel Soyuer ve Çetin Güler gibi duayen isimlerden öğrendiği mesleğini Anadolu’nun dört bir yanında yaptı. Çalıştırdığı takımların çoğunda başarılı oldu. Kardemir Karabükspor (2 kez), Malatyaspor, Orduspor ve Denizlispor takımlarını Süper Lig’e çıkardı. Tecrübeli teknik adam Hürriyet Gazetesi'ne oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Yücel İldiz'in çok konuşulacak açıklamaları:

Corona virüs süreci nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz?

Dünyaya bela olan virüsün hiç şakasının olmadığını hepimiz görüyoruz. Bu nedenle yapılacak şey kurallara uymak. Ben de bu korona günlerini bol kitap okuyarak, internette gezinerek, eşimle film izleyerek, hava iyi olursa bahçede hava alarak değerlendiriyorum.

Kamyonla yabancı getiriyorlar!

Siz alt ligleri de yakından takip eden bir teknik adamsınız. Süper Lig’de yabancı sayısının serbest bırakılması, aşağıdan yeterli sayıda Türk oyuncu gelmemesinin sonucu mu?

Her şeyde olduğu gibi oyuncunun da iyi veya yetersizi vardır. Yerlisi yabancısı olmaz -ki bu teknik adamlar için de geçerlidir- ama serbest diye kamyonla da getirmemek lazım. Belirli kriterlerin olması gerekiyor. Yerli oyuncunun neslinin tükenmediğini düşünüyorum. Kulüpler mecburiyetten değil, gerçekten isteyerek yerlilere şans vermeli.

Umarım artık liyakata önem verirler

Büyük takımlarda hep aynı teknik adamların isimleri konuşuluyor, mesela sizin adınız neden hiç geçmiyor? Bu tip kulüplerin seçimleri genellikle popülaritesi yüksek isimler oluyor. Bunun lobi ve PR çalışması ile doğrudan ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bu mesleği uzun süredir yapan ve birçok başarı kazanan bir teknik adam olarak her şeyi yaptım, bir tek lobi çalışması yapamadım. Bir öz eleştiri olarak bu da benim eksikliğim diyorum. Umarım bundan sonra liyakat üzerinde daha çok durulur.

Türk futbolunun topyekûn yenilenmeye ihtiyacı var

A Milli Takım da dahil olmak üzere birçok takım gurbetçi futbolculara şans veriyor. Bizde altyapılarda eksiklik mi var?

Altyapı eğitimini Avrupa’da alan çocuklarımız üst düzey oyuncu olup bizde olmuyorsa, kabahat bizde demektir. Bu konuda topyekûn bir yenilenmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Milli Takımımız’a şu anda yeni bir jenerasyon geldi. Bu güzel bir gelişme ama bunun devamlılığını sağlayabilmek için çok çalışmalı ve uzun vadeli planlamalar yapmalıyız. · Süper Lig’in en iyi ilk 11’ine kimleri alırsınız? Muslera (G.Saray) - Caiçara (Başakşehir), Vida (Beşiktaş), Donk (G.Saray), Novak ( Trabzon ) - Gustavo (F.Bahçe), İrfan Can (Başakşehir), Mert Hakan (Sivas), Visca (Başakşehir) - Nwakaeme, Sörloth (Trabzon).

Hoca öne çıkınca rahatsız oluyorlar

Görev yaptığınız takımların çoğunda başarılı olmanıza rağmen neden uzun süreler çalışamadınız?

Yeni anlaştığımız takımlar bizi tanıyınca ve başarılar gelince genellikle uzun vadeli düşünüyorlar. Ancak zamanla hocanın ön planda olması rahatsızlık yaratabiliyor. İlk zamanlar ‘Tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz’ diyenler, daha sonra ‘Her şeyi teknik adama mı soracağız?’ noktasına geliyorlar. Sonunda olan her zaman olduğu gibi en küçük başarısızlıkta teknik adama oluyor.

Türkiye’de futbolcu transferlerini kim yapıyor? Kulüp yöneticileri mi, teknik adamlar mı?

Bu işin doğrusu, kulüplerin teknik direktöre danışarak yapmasıdır. Ancak bizde yöneticiler, iş bitirici menajerler ile iş yapmayı tercih ediyor! İşlerini doğru yapanları tenzih ederim.

Emenike Fenerbahçe'yi Nijerya'ya tanıttı

Yücel İldiz, 2009’da Karabükspor’u çalıştırırken Güney Afrika’nın FC Cape Town takımından 350 bin Euro’ya alıp, 2011’de 9 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye sattıkları Emenike için, “Emenike’yi kendi ülkesi Nijerya’da kimse tanımıyordu. Fenerbahçe’deki futbolu ve Yobo’nun tavsiyesiyle Nijerya Milli Takımı’na alındı” dedi.