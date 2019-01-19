Yücel İldiz: Buraya kazanmaya geldik

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise, "Lig'in ikinci yarısına zorlu bir mücadeleyle başladık. Takım olarak camia olarak ikinci yarıya da iyi başlamayı istiyorduk. Lig'in ilk yarısını iyi şekilde kapattık. Bu gün oynadığımız bizim hemen altımızdaki rakibimizdi. Gazişehir çok güçlü bir ekip bu anlamda zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Bu müsabakanın sonucu tüm takımları etkiliyordu. Biz bu gün buraya kazanmaya geldik sadece puan alma düşüncesinde olsak maçı kaybedebilirdik. İlk yarı çok pozisyon vermedik ve golü bulduk. İkinci yarıda istediğimiz gibi bir oyun sergiledik Gazişehir takımını tebrik ediyorum" diye konuştu.

DHA