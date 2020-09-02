Yücel İldiz: 'Bu sene Altay’ın hedefleri çok farklı'

TFF 1. Lig'de yeni sezonda parolasını mutlak Süper Lig olarak belirleyen Altay, Afyonkarahisar’da kampa devam ediyor. Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen çalışmalar günde çift antrenmanla sürüyor. Teknik Direktör Yücel İldiz’in gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar cuma günü sabah sona erecek.

Yücel İldiz kampa ilişkin yaptığı açıklamada, perşembe günü Menemenspor ile hazırlık maçlarının olduğunu söyledi. Cuma günü son antrenmanı gerçekleştirdikten sonra oyunculara iki günlük izin vereceklerini ifade eden İldiz, “Pazartesi gününden itibaren İzmir’de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Zaten maç haftasına giriyoruz. Daha sonra lig hazırlıklarımız başlayacağız” diye konuştu.

“Eksikliklerimizi lige kadar tamamlayacağız”

Oyuncu yetiştirmenin Altay’da bir gelenek olduğunu belirten İldiz, şöyle devam etti:

“Altay’ın zaten genetiğinde var genç oyuncu yetiştirmek. Son transferi biliyorsunuz. Çok genç kardeşimizi Avrupa’ya gönderdik. Bunlar güzel şeyler. Yine gençler alttan gelecek kadromuzda var ama aynı şekilde kadromuzda çok tecrübeli arkadaşlarımız da var. Çünkü bu sene Altay’ın hedefleri çok farklı. Bu hedefler doğrultusunda çok tecrübe ile gençliği birleştiren bir karma içerisinde bir ekip oluşturmaya çalıştık, çalışıyoruz. Hala eksiklerimiz var. Bu eksiklerimizi inşallah lige kadar tamamlarız.”

“Altay camiasına yakışır şekilde sahada olacağız”

Bu yıl zorlu bir lig yaşayacaklarının altını çizen İldiz, Altay’ın bu sezon favori gösterilen bir takım olduğunu dile getirerek, “Tabi ligden düşmenin olmaması, oradan takım gelmemesi bu grubu sanki dışarıdan kolaymış gibi gösteriyor. Hiç öyle bir şey yok. Gerçekten çok zorlu müsabakalar olacak. Bizi de favori gösteriyorlar. Bunlar güzel şeyler fakat futbol sahada oynanıyor. Bu nedenle çok dikkatli, çok ciddi olmalıyız. Gerçekten çok zorlu bir lige başlayacağız. Bu anlamda çalışmamız da çok yüklü oldu. Bunun bilinci içerisinde çalışıyoruz gerçekten. İnşallah büyük Altay camiasına yakışır bir şekilde sahada oluruz. Sezon sonunda mutlu sona ulaşırız ama hiç kolay değil işimiz. Zorluğunu biliyoruz ama zorlukların üstesinden gelmek için kuvvetli olmamız lazım. Gereken kuvveti de burada topladığımızı düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Mevlüt Tınas / AFYONKARAHİSAR (İHA)