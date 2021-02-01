Yücel İldiz: Bireysel hatalar çok canımızı yaktı

TFF 1. Lig’de konuk ettiği İstanbulspor’a 3-1 mağlup olan Altay’ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor." dedi. İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakaya istekli başlamalarına rağmen ilk yarıda kalelerinde 2 gol gördüklerini söyledi.

İkinci devrede skoru 2-1’e getirdiklerini kaydeden İldiz, şöyle konuştu:

"Oyunun sonuna kadar da beraberliği yakalamaya çalıştık. Ancak futbolda tabii ki atacaksınız. Orada penaltı pozisyonu var ama açık söylemek gerekirse bireysel hatalar son zamanlarda çok canımızı yaktı. Maçın başından itibaren oyunu forse ettiğiniz müsabakada istatistiklerin önemi olmuyor. Bu maçı 3-1 mağlup bitirdiğimiz için çok üzgünüz."