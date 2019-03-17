Yücel İldiz: 8 tane final maçımız var

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019, Pazar 22:39
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Yücel İldiz: 8 tane final maçımız var

Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Afjet Afyonspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet daha aldı. 

Maçın ardından açıklamalarada bulunan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, "Gerçekten giderek yükseliyor alttaki takımlar. Biz de haftaya lider girdik. 3-0'dan sonra normal oyunumuza döndük, golü bulduk, golleri bulduk. Skor 3-0 oldu. İstediğimiz gibi oldu daha farklı da olabilirdi. Böyle olunca oyun istediğimiz şekle dönüştü. İkinci yarıda da birçok pozisyon bulduk. Afjet elinden geleni yaptı, oyun biraz dengelendi. 8 tane zorlu maçımız var, henüz hiçbir şey bitmiş değil. Zorlu rakipler var, görüyorsunuz 3-0'dan bile maç dönecek hale geliyor, her maç çok zorlu. Camiamıza çok teşekkür ediyorum. Afjet Afyonspor’a da başarılar diliyorum" dedi. 

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