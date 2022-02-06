Yücel İldiz: 3 puandan daha değerli bir galibiyet

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında evinde Manisa Futbol Kulübü’nü 1-0 mağlup eden BB Erzurumspor'da teknik direktör Yücel İldiz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İldiz, birliktelik için önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti, şu ifadeleri kullandı:

“Bizim adımıza zor bir mücadele olacağını biliyorduk. Kazanarak başlamak istedik ekip olarak. Başlangıçta tutuktuk. Ama giderek açıldık. Golü bulduk. Penaltıyı atsak rahatlayacaktık. Sonuç olarak kazanmayı bildik. 3 puandan daha çok motive olmamız için birliktelik gerekliydi. 3 puandan daha değerli bir galibiyetti. Yeni bir mücadeleye başladık. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Sezon sonu umarım kazanan biz oluruz” (İHA)