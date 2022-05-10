Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI), bugün itibarıyla popüler dijital kart oyunu Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL için bir düzine yeni içerikten oluşan yepyeni bir güncellemeyi duyurdu.

Bugünkü güncellemeyi kutlamak için KONAMI, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL'in hem basından hem de oyunseverlerden aldığı yorumları sergileyen yeni bir fragman (Accolades) yayınladı.

Güncellemeyle birlikte oyuna gelen yeniliklerden bazıları şöyle:

• Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Forbidden/Limited (Yasaklı/Limitli) listesinin ilk güncellemesi, Duels’da hangi kartların yasaklı hangilerinin limitli olduğunu belirliyor. Buradan inceleyin.

• Cyberdark End Dragon gibi kartlar içeren yepyeni “Refined Blade” & “Fusion Potential” Seçim Desteleri ve “Cybernetic Successor” Structure Destesi’ni Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Shop’tan edinebilirsiniz

• Tek başına Düello yapmak isteyenler için iki yeni Solo Mod geçidi. Geçitlerin ilki “Tehlike” temalı. İkinci geçit “Duel Strategy 2” ise yeni tutorial tabanlı görevler ve açılacak özel ödüllerle geliyor.

• 3. ay kutlaması, oyuna giriş bonusu şimdi tüm Düellocular için ücretsiz! Oyuna giriş yapın ve 1000 mücevher kazanın’!

• Mücevherlerde harika indirimler, şimdi Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL Shop’ta

• Genel Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL deneyimine gelen bir dizi optimizasyon ve çok daha fazlası

Ayrıca, yakında Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL'e yeni bir çevrimiçi etkinlik geliyor. 12 Mayıs'tan itibaren özel kurallar ve ödüllerle Fusion Festivali'nde en iyi kombinasyonlarınızı ortaya çıkarmaya hazırlanın.