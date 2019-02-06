YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? Nerede oy kullanacağım?

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde seçmenler oy kullanacakları yerleri merak ediyor. Seçmen “Nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağım?”sorularını sıklıkla aratıyor. İşte merak edilen soruların cevapları…

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Yerel seçimlerde hangi sandıkta ve nerede oy kullanılacağına ilişkin bilgilere YSK’nın internet sitesinden ulaşılabiliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi. Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım?" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor. Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK’nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.