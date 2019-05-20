Tekrar edilecek İstanbul seçimleri için hangi sandıkta oy kullanacağım?' sorusu, seçim tarihinin belli olmasının ardından vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? sorusu 23 Haziran 2019'da tekrarlanacak İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde İstanbullular tarafından araştırılıyor. Seçmen kaydı sorgulama ile oy kullanabilme durumu ve nerede oy kullanılacağı öğreniliyor. Seçmen kaydı sorgulama işleminde özellikle adres bilgileri büyük önem taşıyor. Seçmen kaydı sorgulama ile hem hanenizde oy kullanacakları hem de binanızda oy kullanacakları öğrenebiliyorsunuz. İşte YSK seçmen kaydı sorgulama sayfası...

Nerede oy kullanacağım?

YSK'nın de yenileme seçiminde, İstanbul seçmeninin nerede oy kullanacağına ilişkin sorgu ekranı faaliyete geçirilmişti. Buna göre, İstanbul seçmeni, oy kullanacağı sandık bilgilerini, "ysk.gov.tr" adresindeki, "Nerede Oy Kullanacağım?" bağlantısından sorgulayabiliyor. Seçmen, "Nerede Oy Kullanacağım?" linkine tıkladığı zaman "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi Sandık Bilgisi Sorgulama" ekranı açılıyor.

İstanbullu seçmen, nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartı bilgilerini girerek nerede oy kullanacağını, sandık bilgilerini görebiliyor. Sorun yaşanması durumunda YSK'nin "444 99 75" numaralı çağrı merkezi de 09.00-18.00 arasında hizmet verecek.

Oy kullanırken gereken belgeler neler?

Sandık başına gelen seçmen; Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini başkana verir ve seçmen sıra numarasını söyler. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamaz.