Youtube’un da kralı Galatasaray!

Sosyal medya savaşı Youtube platformuna taşındı. Facebook, Twitter, Instagram gibi uygulamalarda takipçi sayısıyla Türkiye’deki rakiplerine fark atan ve dünya devleriyle yarışan Galatasaray, Youtube’da ise Fenerbahçe’in gerisinde kalmıştı. Aradaki 100 binlik farka rağmen, Galatasaray taraftarının başlattığı kampanyayla abone sayısı çığ gibi büyüdü ve Fenerbahçe 1 milyona ulaştıktan sonra, Sarı- Kırmızılılar hem ezeli rakibini geride bıraktı hem de farkı açmaya başladı.

Şu sıralarda Cim Bom, Youtube’daki abone sayısında Fenerbahçe’nin 70- 80 bin kişi önünde. Hedef 3 milyona ulaşıp devlerin arasına girmek. Beşiktaş’ın ise 400 bin civarında abonesi var.