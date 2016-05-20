YouTube şakası hapiste bitti!

YouTube kanalı Trollstation'ın dört üyesi, prestijli iki Londra galerisini içeren sahte bir hırsızlık videosu sebebiyle cezaya çarptırıldı. Grup, sahte bir adam kaçırma gösterisi ile 2015 Temmuz tarihinde National Portrait Gallery ve Tate Britain'da panik yaratan tehdit edici kelimeler kullanmak veya davranışta bulunmak suçlarıyla yargılanıyordu.

Daniel Jarvis (27), Endrit Ferizolli (20), Ebenezer Menzah (29) ve Helder Gomes (23) başlarına maske geçirerek ve bir hoparlörden alarm sesleri çıkartarak, daha önceden satın alınmış olan resimleri National Portrait Gallery'den kaçırma taklidi yaptılar. Bu etkinlik sonucunda bir kadın bayılırken olay, Londra polisinin terör saldırıları ardından dikkatli olduğu bir döneme denk gelmişti.

Jarvis hapishanede 20 hafta geçirecekken, Ferizolli genç suçlular enstitüsünde 16 hafta geçirecek. Gomes ve Menzah ise 18 haftalık cezalar almış durumdalar. Trollstation'ın kurucusu ve kameramanı Danh van Le ise sahte bir bombayı içeren başka bir suç ve galeri olayındaki görevi sebebiyle 9 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.

YouTube'da şaka kanalları büyük bir iş alanına dönüşmüş durumda. Hatta Google, bu şaka kanallarından birini, Prank vs Prank'ı, daha da popüler hale getirerek kendi orijinal serisini oluşturmasına yardım etmişti. Trollstation 700.000'in üzerinde üyeye sahip ve daha önce de kamusal alanlarda şakalar yapmıştı.

Ancak Yargıç Mike Snow, grubun bunları şaka olarak görmesine ve düşünmesine rağmen, internete yüklenen görüntülerin, özellikle yakın zamandaki terörist saldırıları ardından, kolaylıkla gerçek olarak algılanıp korku yaratmasının mümkün olduğunu belirtmekte...