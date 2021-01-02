Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti. Son altı haftada 4 galibiyet alan ve 15 puana ulaşan Ankaragücü, küme düşme hattından çıkmayı başardı. Malatyaspor ise ligde üst üste ikinci kez yenilerek, 20 puanla 8. sırada kaldı.

Karşılaşmanın sona ermesiyle Malatyaspor'un genç futbolcusu Youssouf, yürekleri ağza getirdi. Kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, daha sonra kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.

Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Ndayishimiye’nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.

'Başının döndüğünü ve kendisini zayıf hissettiğini söyledi'

Malatyaspor'un kaptanlarından olan Chebake, maç sonrası Youssouf ile ilgili konuştu ve "Youssouf başının döndüğünü ve kendisini zayıf hissettiğini söyledi. Kendini yere bıraktı. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Sağlık her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.