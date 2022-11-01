Derleyen: Kaan Karahan

2015/16 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor, Afrika U23 Uluslar Kupası'nda Nijerya ile şampiyonluk yaşayan takım kaptanı Azubuike Okechukwu'yu 200 bin Euro bedelle Bayelsa United'dan kadrosuna kattı. 18 yaşında geldiği Malatyaspor'da değişilmez isim olan Azubuike, ilk sezonunda 28, ikinci sezonunda 31 maça çıktı. 2016/17'de Malatyaspor'la şampiyonluk yaşayan Nijeryalı, 2017/18'de sergilediği performansla dikkkatleri üzerine çekti.

200 bin Euro alış, 2 milyon Euro satış

29 resmi maça çıkan Azubuike, Mısır ekibi Pyramids'e 2 milyon Euro bedelle transfer oldu. Malatya ekibine ciddi bir bonservis bedeli kazandıran Azubuike, yarım sezonluk Mısır macerasının ardından Süper Lig'e Çaykur Rizespor formasıyla adım attı. Rize'deki hocası Okan Buruk, Başakşehir'in başına geçince Azubuike de İstanbul'un yolunu tuttu, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadı.

Azubuike'nun boşluğunu doldurmakta zorlanan Yeni Malatyaspor, kadroya takviyeler yapsa da bir türlü aradığı ismi bulamadı. 2019/20 sezonunda zor günler geçiren Sarı Kırmızılı ekip, devre arasında sadece 45 bin euro bonservis bedeliyle Aigle Noir FC de Makamba'dan Youssouf Ndayishimiye'yi kadrosuna kattı.

Asgari ücretle Malatya'ya geldi

Ülkesi Burundi dışında ilk kez futbol oynayacak olan Youssouf, asgari ücretle Malatya'ya geldi. 8 maça çıkan Youssouf, 1 gol, 2 asistlik performansıyla göz doldurdu. Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesiyle Malatyaspor'un bankoları arasına giren Youssouf, zamlı sözleşmeyi de kaptı.

Tercihi Başakşehir'den yana

2020/21'de Süper Lig'de 19 maça çıkan ve Fenerbahçe ile Ankaragücü ağlarını sarsan 22 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminin gözdeleri arasında yer aldı. Anderlecht, Galatasaray ve Başakşehir'in takibinde olan Youssouf, transferin son gününde Turuncu Lacivertli ekibe imza attı.

Malatyaspor'un kasası doldu

Malatyaspor, 200 bin Euro'ya alıp 2 milyon Euro'ya sattığı Azubuike'nin ardından, 45 bin Euro'ya kadrosuna kattığı Ndayishimiye'den de 2.1 milyon Euro gelir elde etti. Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan alınması gereken yüzde 20'lik payın 350 bin avro karşılığında Başakşehir'e verildiği ve bu paranın da dönemin Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in iki şirketine aktarıldığı açıklandı.

2017'de beğenilmedi, 2021'de transfer etmek istendi

Galatasaray'ın 2017 yılında altyapıda Youssouf'u denemeye aldığı ve beğenmediği ortaya çıkmıştı. Galatasaray, 2021'de Fatih Terim döneminde Yeni Malatya’nın 22 yaşındaki ön liberosu Youssouf Ndayishimiye için resmi teklif yaptı. Ancak oyuncunun ve kulübünün tercihi Başakşehir'den yana oldu. Azubuike, ilerleyen dönemde düşüşe geçerken Ndayishimiye adeta patlama yaptı.

Emre Belözoğlu'nun bankosu

Malatyaspor'da ağırlıklı olarak ön liberoda oynayan ve geçtiğimiz sezon İstanbul ekibinde 28 maçta 1 gol, 3 asistle skor katkısı veren Burundili oyuncu, Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle adından söz ettirdi. İsmi Bordeaux ile ciddi şekilde anılmasına rağmen takımda kalan, stoper bölgesinde vazgeçilmezler arasına giren yıldız oyuncu, bu sezon tüm dikkatleri üzerine çekti.

Golcü stoper!

Bu sezon Süper Lig'de 10 maçta gol atan, Konferans Ligi Elemeleleri'nde 6 maçta 1 golle oynayan Ndayishimiye, Konferans Ligi Grupları'nda da 5 maçta 1 gol attı, 1 de gol pası verdi. Ligde takımının en skorer futbolcusu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki oyuncuyu 2’şer golle Deniz Türüç ve Keny takip ediyor.

En fazla süre alan isim

Ndayishimiye, 12 haftası tamamlanan Süper Lig'de 1 haftayı BAY geçen Başakşehir’in 863 dakika ile en fazla süre alan futbolcusu konumunda. Başarılı isim, Avrupa maçları da dikkate alındığında hem lig hem Avrupa’da Turuncu Lacivertliler'in oynadığı 22 maçın 21’inde 1735 dakika yeşil zeminde kaldı. Ndayishimiye’yi 1503 dakika ile Biglia ve 1440 dakikayla Volkan Babacan izledi. Burundili, bu sezon sadece Fenerbahçe müsabakasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememiş ve Turuncu Lacivertliler o müsabakayı da 1-0 kaybetmişti.

Avrupa'nın en iyileri arasına girdi

Dünyaca ünlü İspanyol spor gazetesi Marca ve futbol data servisi Olocip, Avrupa'nın üst düzey 17 liginde forma giyen 23 yaş altı stoperleri performanslarına göre sıraladı. Ligin kalitesi ve zorluk derecesi, savunma, hücum becerileri, oyun kurma kabiliyetlerine göre yapılan listede Galatasaray 'dan Nelsson ve Başakşehir'den Ndayishimiye yer aldı.

Transferin gözdesi

2020/21 sezonunun devre arasında Malatyaspor'a asgari ücretle transfer olan Ndayishimiye, yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmiş, sezon biter bitmez zam almıştı. Malatya'da sezon öncesinde ücretinde iyileştirme yapılan, başarılı performansı sonrası imza attığı Başakşehir'de patlama yapan Burundili savunmacı, şimdi transferin gözdesi.

Bayer Leverkusen peşinde

Daha önce ismi Royal Antwerp, RSC Anderlecht ve Houston Dynamo FC ile anılan, şu sıralar Bayer Leverkusen'in ciddi bir şekilde gündeminde olan Ndayishimiye'nin güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Alman ekibinin Başakşehir'e kısa süre içerisinde resmi teklif yapacağı ise gelen haberler arasında. Turuncu Lacivertliler'in 24 yaşındaki stoperi Youssouf Nadyishimiye, bu sezon ligde attığı 3 golle takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.