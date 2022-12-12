Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Afrika temsilcisi Fas adeta muhteşem bir hikaye yazıyor. Grup mücadelesi aşamasında Hırvatistan ile ilk maçta 0-0 berabere kalan Fas ikinci maçta grubun favori ekibi olarak gösterilen Belçika'yı 2-0 ile geçti.





Teknik Direktör Walid Regragui'nin öğrencileri son maçta Kanada'yı da mağlup ederek lider olarak gruptan çıktı.

Fas, son 16 turunda İspanya ile eşleşti. Afrika temsilcisi, penaltı atışları sonucunda turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen İspanya'yı saf dışı bıraktı.

PORTEKİZ'E DE HÜSRAN YAŞATTILAR

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi ise son Dünya Kupası'nda sahne olan Cristiano Ronaldo'lu Portekiz oldu. Tecrübeli yıldızın yedekler arasında başladığı mücadelenin 42. dakikasında Yahya Attiat'ın asistinde Youssef En Nesyri kafa vuruşuyla Fas'ı 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda Portekiz golü bulamayınca 90 dakika sonunda yarı finale yükselen taraf Fas oldu. Fas yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

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TARİHE GEÇEN GOL

Youssef En Nesyri'nin Fas'a galibiyeti getiren golü sadece Fas'ı tarihinde ilk kez yarı finale taşımadı, aynı zamanda futbol tarihine de geçti.

25 yaşındaki hücum oyuncusu, Yahya Attiat'ın ortasında topa kafa vuruşu yaptığında 2.78 metreye yükseldi.





RONALDO'NUN REKORUNU KIRDI

Fas karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve sonradan oyuna giren Cristiano Ronaldo'nun 2019'da Juventus forması giyerken Sampdoria'ya attığı golde topa yükselme rekorunu kırdı.

EN NESYRI'NİN GOLÜ FASLI TARAFTARLARI SOKAĞA DÖKTÜ

Portekizli yıldız o golde 2.5 metrenin üstüne çıkmıştı. Ronaldo'nun bu kafa vuruşunda top filelere gitmişti.

YOUSSEF EN NESYRI'NİN KARİYERİ

Futbola IV. Mohammed Futbol Akademisi'nde başlayan yıldız oyuncu, 2015 yılında Malaga'nın altyapısına katıldı.

2017 yılında A Takım'a yükselen En Nesyri, 2018 yılında 6 milyon Euro karşılığında Leganes'e transfer oldu. İki yıl Leganes'te kalan 25 yaşındaki oyuncu Ocak 2020'de 20 milyon Euro karşılığında Sevilla'nın yolunu tuttu.





En-Nesyri bu sezon Sevilla formasıyla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 15 maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Tüm kariyeri boyuncu La Liga'da 176 maçta görev yapan En Nesyri, 45 kez gol atmayı başarırken yedi kez de asist yaptı. En-Nesyri, Fas Milli Takımı formasıyla da 55 maçta 17 gol atmayı başardı.