Young Boys-Villarreal maç sonucu: 1-4
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Young Boys, Villarreal'i ağırladı. İspanyol ekibi, Yeremi Pino, Gerard Moreno, Alberto Moren ve Samuel Chukwueze'nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı. İsviçre temsilcisinin tak sayısını Elia Meschack kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda İsviçte temsilcisi Young Boys, İtalyan ekibi Villarreal'i ağırladı. Sarı Denizaltılar karşılaşmaya müthiş başladı. 6'da Yeremi Pino, 16'da Gerard Moreno, Villarreal'i 2-0 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından İspanyollar tempoyu düşürdü, ev sahibi ekip de istediği fırsatları yakalayamadı.
İkinci devrede Young Boys baskılarını artırdı, aradığı golü 77'de Elia Meschack'le buldu. Beraberlik için yüklenen Young Boys son dakikalarda şoka uğradı. 88'de Alberto Moreno ve uzatma anlarında Samuel Chukwueze fileleri sarstı.
Villarreal, İsviçre deplasmanından 4-1'lik galibiyet çıkarırken, 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla Sarı Denizaltılar puanını 4 yaparken, Young Boys 3 puanda kaldı.