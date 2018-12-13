Young Boys-Juventus maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nun son mücadelesinde Young Boys Wankdorf Stadyumu'nda İtalyan devi Juventus'u ağırladı.

Mücadelenin 30. dakikasında Guillaume Hoarau penaltıdan skoru 1-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Mücadelenin 2. yarısında da etkili bir futbol oynayan ev sahibi ekipte Guillaume Hoarau yine sahneye çıktı ve hem kendisinin hem de takımının 2. golünü 68. dakikada kaydetti.

İtalyan devinde Dybala skoru 2-1'e getiren golü 80. dakikada attı. Golün asistini yapan Cristiano Ronaldo oldu. Maçta başka gol olmayınca İsviçre ekibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Juventus 12 puanda kaldı ama grubu lider olarak bitirdi. Young Boys da puanını 4 yaptı ancak bu puan Avrupa yolunda yetmeyince veda etmek zorunda kaldı.