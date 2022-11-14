Fransa Ligue 1'in 15. haftasında II. Louis Stadı'nda Monaco ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında konuk ekip Alexis Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında kazanılan penaltıyı Monaco'da Ben Yedder filelere gönderdi.





İlk yarısı 1-1 sona eren maçın 72. dakikasında Monaco, Kevin Volland'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Konuk ekip 83. dakikada Veretout ve 90+8. dakikada Kolasinac'ın attığı gollerle sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

BELHANDA'YA ŞANS DOĞDU

Monaco ile Marsilya arasında oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında Guendouzi'nin pasına hareketlenen Amine Harit, Monaco savunmasında Disasi ile çarpışarak yerde kaldı.

Acı içinde diz kapağını tutan oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi. Çapraz bağlarında yırtılma meydana gelen Harit ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Fas'ın açıklanan kadrosunda yer alan Harit'in tedavisine başlandı. Sakatlığı sebebiyle Dünya Kupası'na gidememe ihtimali yüksek olan yıldız oyuncunun yerine, Adana Demirspor'dan Belhanda'nın ismi geçiyor.

Belhanda ile birlikte Al-Ain'den Soufiane Rahimi ile Ferencvaros'tan Ryan Mmaee de adaylar arasında gösteriliyor.

Younes Belhanda'nın Hikayesi

TUDOR'DAN AÇIKLAMA

Karşılaşmanın ardından konuşan Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor da Amine Harit'in durumu ile ilgili konuştu. Hırvat teknik adam; "Harit'in sakatlığı sebebiyle çok mutsuzum.

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Oyundan çıkması da bizi etkiledi. Onunla tüm hafta boyunca Dünya Kupası üzerine konuşmalar yaptık. Şimdi hastanede, ancak durumu iyi değil gibi" ifadelerini kullandı.

Marsilya, Amine Harit'i sezon başında Marsilya'dan zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmişti. Faslı oyuncu bu sezon ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise altı maçta sahaya çıktı. Harit, Devler Ligi'nde oynadığı altı maçta bir gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.