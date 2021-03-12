Sivasspor beraberliğinin ardından, yöneticileri sosyal medyada vakit geçirip, zeminle ilgilenmemekle itham eden ve bu gelişmelerin ardından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Younes Belhanda, Galatasaray'a veda mesajı yayımladı. Fesih kararını onaylamayanların başında Fatih Terim'in geldiği iddia edilirken veda karesindeki bir detay gözlerden kaçmadı. Faslı oyuncu ve eski takım arkadaşları gülerek poz verirken; teknik direktör Fatih Terim'in yüzünün gülmemesi dikkat çekti.

Daha önce yönetimle ve taraftarla sorunlar yaşayan Belhanda'ya her fırsatta sahip çıkan teknik patron Fatih Terim'in, resmi açıklamadan önce karardan haberdar olduğu, ancak buna onay vermediği gelen haberler arasında.

Terim'in bu nedenle idmanda çok sinirli olduğu ve kimseyle konuşmadığı bildirilmişti.

'Hocam Fatih Terim’e teşekkürler'

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde eski takım arkadaşları ve teknik heyetle olan bir fotoğrafını paylaşan Faslı oyuncu, "Sizinlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" dedi.



