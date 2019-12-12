Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e 5-0 yenilerek A Grubu’nu son sırada tamamladı. Galatasaray'ın Fas'lı oyuncusu Younes Belhanda, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda başarılı olmak istediklerini ifade eden Belhanda, "PSG, Real Madrid gibi büyük takımlara karşı oynadık. Burada 5-0, Madrid'de 6-0 yenilince bu kalbinizi kırıyor. Açıkçası geçen sene olduğu gibi ligde ve kupada da ilerlemeye devam edeceğiz. Geçen sezon da geriden gelerek şampiyonluğa ulaştık" dedi.

Son dönemlerde taraftarlar arasında soğuk rüzgarlar esen ve hakkında transfer dedikoduları çıkan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'da kalacağını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'deki gazeteciler bu dedikoduları yayıyor, 1.5 yıllık kontratım var ve buradayım."

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