Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Younes Belhanda, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Galatasaray 'dan ayrılış sürecinden Adana Demirspor tercihine kadar birçok konuda Fransız basınından So Foot'a açıklamalar yapan Faslı futbolcu, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler de söyledi.

İşte Belhanda'nın röportajından öne çıkanlar:

Mart 2021'de sansasyonel bir şekilde Galatasaray'dan ayrıldın. Eski takımın Montpellier ile de ismin anıldı ancak sen Adana Demirspor'u tercih ettin. Türkiye'de kalmak mantıklı mıydı?

"Hep bir gün Montpellier'e bir oyuncu olarak dönmek istemişimdir. Bu yaz serbesttim ve 3 ay boşta kaldım. Dahası o sıralarda Fransa'ya dönmeye hazırlanıyordum. Ancak sonra kendime Fransa'da Türkiye'deki gibi rahat olamayacağımı ve çocuklarımın okulu nedeniylekarmaşıklık olacağını söyledim. Montpellier'e transferim takımdan bir oyuncunun satışına bağlıydı ve bu olmayınca transferim gerçekleşmedi. Ama sorun değil, burada olmaktan keyif alıyorum. Rolüm gelişti, artık daha fazla sorumluluğum var. Tercihlerimde sportif rekabet her zaman ön planda oldu. Aynı 2013 yılında Montpelliler'den ayrıldığım zamanki gibi.

Türkiye senin için uygun bir seçim miydi? Galatasaray'a gelmeden önce Türkiye'yi biliyor muydun yoksa gittiğinde mi öğrendin?

"Bazı şeyleri merak ediyordum ama onlar sadece futbolla ilgiliydi. Gerisi beni korkutmadı. İnsanlar oraya benden önce gittiyse, bir nedeni vardı. Hayat tehlikeli olsaydı, buraya bir kulübe ya da tatil için gelmezlerdi. Fenerbahçe 'de oynayan Moussa Sow ve Issiar Dia gibi isimler ile araştırma yaptım. Hepsi bana bundan zevk alacağımı söylediler. Bu yüzden kendime dedim ki: 'İşte başlıyoruz!'"

Haziran 2017'de Galatasaray'a transfer oldun ve Wesley Sneijder'in 10 numaralı formasını aldın. 10 numarayı giymek baskı oluşturdu mu?

"Evet, çünkü kulüp Sneijder daha takımdayken 10 numarayı ondan aldı. Taraftarların kafasında büyük bir yanlış anlaşılma vardı. Sanki hiçbir şey sormadığım halde ondan numarasını çalmışım gibi! Gerçekten bana teklif edildi ve kabul ettim, ama beni neyin beklediğini bilmeden. Futbola aşığım, sayılara değil. Kanıt olarak da Nice'de 5 numarayı giydiğimi söyleyebilirim ama beni 10 numarayla gördüklerinde Sneijder'in yaptıklarını yapacağımı sandılar. Ben Sneijder değilim, golcü de değilim. Ben oyun kuran bir futbolcuyum. O numaranın üstünü çizmeliydim."

"Twitter'da çok fazla zaman harcarsam, hapse girme riskim var"

Türk futbolunda sosyal medyanın etkisi çok büyük. Hakkında söylenen her şeyi okudun mu?

"Açıklığa kavuşturmak gerekirse, taraftarların sadece küçük bir kısmı karmaşık. Çoğu beni sevdi, ben de onları seviyorum. Gittiğim her yerde beni tekrar gördükleri için mutlular, Adana'da olduğum için bunu daha da çok hissediyorum. Sosyal medya söz konusu olduğunda ise, o dünyaya girmek istemiyorum. Biri benim adıma paylaşım yapıyor. Bir keresinde ondan Twitter ona sorarak hesabıma girmek istedim. İki saat boyunca tüm yorumlara yanıt vermeye başladım ve bu da medyada bir uğultuya neden oldu. Bir daha asla yapmadım. Twitter'da çok fazla zaman harcarsam, hapse girme riskim var."

"Fatih Terim babam gibidir"

Galatasaray'daki antrenörün Fatih Terim ile özel bir ilişkin vardı...

"Fatih Terim babam gibidir, gerçek bir babadır. Onun hakkında beni her zaman mutlu eden şey, oyuncularını zor zamanlarda her zaman korumuş olmasıdır. Kendisini koruyabilirdi ama onun eleştirmenlerle yüzleşmek için cesareti vardı. 2019'da Real Madrid maçında oyundan alındığımda kötü bir tepki verdim. Yine de beni herkesin önünde savundu."

"Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda onları delirtirdim"

Aynı zamanda derbilerde ve sonrasında tüm gerilimlerin merkezinde olduğun için Fenerbahçe ile olan rekabette oynadığın rolle taraftarın gözünde de vazgeçilmez oldun...

"Bunu bilerek yapmıyordum. Galatasaray'a aşığım ve bu yüzden dört yıllık hkariyerimin ardından kulüpten ayrıldığımda yanılmışım. Ayrılırken, umurumda değilmiş gibi davrandım, aslında hiç de öyle değildi. Fenerbahçe'ye karşı bu maçlar benim sevdiğim futbol. Montpellier-Nîmes gibi ama bin kat daha yoğun. Bu rekabetin bir parçasıydım ve rakibe saha dışında saygı duyduğumu hissettirmek benim için önemliydi. Ancak rekabet, rekebattir ve beslenmesi gerekir. Onlara karşı oynadığımda, onları delirttim. Onlara, "Ben burada olduğum sürece şampiyonluk kazanamayacaksınız." dedim. Onlara karşı üst üste sekiz maç kaybetmedik ve ben ayrıldıktan sonra ise ilk maçta kaybettiler."

Galatasaray'dan ayrılık süreci

Takımdan ayrılığını anlatabilir misin?

"Her şey hayran olduğum kulübün başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bana gelip beni 3 yıllık yeni sözleşmenin beklediğini ancak maaşımı yarı yarıya indirmem gerektiğini söylemesiyle başladı. Pekala, gerçekten mutluydum, Galatasaray benim bir parçamdı. Detayları kesinleştirmek için Başkan Mustafa Cengiz'in ofisine gittik. Ondan sonra Abdürrahim Albayrak oradan ayrıldı ve başkanın karşısında yalnız kaldım. Bana ne istediğimi sordu. Başkana sözleşme uzatmak için orada olduğumu söyledim. O da bana, "Sözleşme uzatmak mı, ne sözleşmesi?" dedi."

Sivasspor maçındaki tepki ve İstanbul maceranın sona ermesi...

"Şu an için bunun hakkında konuşmak karmaşık bir konu çünkü hala FIFA'da süren hukuki bir sürecimiz var. Ama kötü bir şekilde kovuldum. Dikkat edin, hayatımın bir parçası olan kulübü suçlamıyorum. Mustafa Cengiz, kısa bir süre önce hayatını kaybetti, Allah rahmet eylesin. O yüzden ben de her şeyi söylemek istemiyorum. Basitçe söylemek gerekirse, kulübün ve hatta avukatlarının tavsiyesine rağmen beni takımdan gönderme kararı aldı, bu yüzden kimse anlamadı. Fatih Terim kalmamı istedi, halledeceğini söyledi."

"Takımda kalmayan benim"

Ama daha sonra takımda kalmanı sağlamadı mı?

Öyle değil, gururumdan dolayı takımda kalmayan benim. Başkan zaten beni artık istemediğini söylediği bir basın açıklaması yayınlamıştı. Şok edici ve acımasızdı. Olayın olduğu gün soyunma odasındaydım, herkes bana tuhaf tuhaf bakıyordu ve nedenini anlamadım. Kulüp sekreteri beni görmeye geldiğinde bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Açıklamamı yaptıktan sonra belki para cezası alırım ya da birkaç hafta kadro dışı kalabilirim diye düşündüm. Bundan sonra ben geç maaş aldım ve maaşımı düşürmek istemediğimi söylediler. Bu kesinlikle yanlış. Sadece parayı düşünen biri olarak gösterildim ama durum tam tersi. Benim çok para kazandığımı düşündüler.















