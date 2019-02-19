Hatta teknik direktör Fatih Terim de, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, transfer görüşmelerini doğrulayarak, Belhanda’nın kalmasını kendisinin istediğini söyledi. Tecrübeli hocanın verdiği kararın ne kadar isabetli olduğu da kısa sürede ortaya çıktı. Belhanda özellikle son haftalarda skora daha fazla katkı yapmasıyla dikkat çekiyor. İstek ve arzusu da gözle görülür şekilde yükselen Faslı futbolcunun, artık idmanlarda bile keyifli olduğu belirtiliyor.

Anlaşma devam ediyor

Al İttihad ile Galatasaray arasındaki 9 milyon Euro’luk bonservis protokolü devam ediyor. Ancak transferin sezon sonunda gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. Belhanda, yıllık 5 milyon Euro karşılığında Arap kulübüyle her konuda anlaşmıştı.