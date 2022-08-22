Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fenerbahçe -Adana Demirspor maçının ikinci yarısında tansiyon zaman zaman yükselirken Mavi Şimşekler'in 10 numarası Younes Belhanda'dan olay bir hamle geldi. İlk olarak Enner Valencia ile sözlü olarak tartışan Belhanda, 59. dakikada yaptığı hareketle tribünün tepkisini çekti. Korner sırasında kendisini yuhalayan Fenerbahçe tribününe doğru dönen ve '4 yıldız' işareti yapan Faslı yıldızı hakem hakem Abdülkadir Bitigen uyardı.

Onyekuru'dan da 'Ağlama' vurgusu!

Adana Demirspor 66. dakikada bir başka eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun asistinde yeni golcüsü Artem Dzyuba'yla ikinci golü buldu. Farkı 1'e indiren Mavi Şimşekler hemen hemen uzatmalarla son yarım saatlik bölümde puan için umutlanırken, Onyekuru gol sevincini Fenerbahçe taraftarına doğru imâlı bir şekilde yaptı. Nijeryalı oyuncu, tribünlere 'Ağlamayın' hareketi yapıp sevinince hakem Bitigen, yıldız futbolcuyu 'centilmenlik dışı hareket' nedeniyle sarı kartla cezalandırdı.

Jesus'tan cevap gecikmedi!

Mücadele boyunca iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, bu gerilime kulübeler de dahil oldu. Karşılaşma bir anda 3-0'dan 3-2'ye gelince umutlanan Adana Demirspor'un hayallerini Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski yıktı. 80'de oyuna giren ve 83'te ağları sarsıp, farkı yeniden 2'ye çıkaran Makedon oyuncunun golü sonrasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da Adana Demirspor kulübesine doğru sert bir bakış atıp sevindi.

Belhanda'nın ilk vukuatı değil: 'Ağlamayın' hareketi yapmıştı

Hatırlanacağı üzere Belhanda, Ocak 2022'de oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında Mert Hakan'la tartışma yaşamıştı. Takımını 2-1 öne geçiren golü atmasının ardından tribünlere giderek 'Ağlamayın' hareketi yapan ve formasını gösteren Faslı oyuncuya Mert Hakan tepki göstermişti. Mert Hakan Yandaş'un Younes Belhanda'nın üzerine yürümesi sonrası ortalık gerilmiş, tartışmaya iki takım futbolcuları da dahil olmuştu.

'Fenerbahçe'ye karşı oynadığımızda onları delirtirdim'

Daha önce Fransız basınından So Foot'a konuşan Belhanda, ''Derbilerde bilerek yapıyordum. Oynadığım dönemde Galatasaray 'da aşk ile oynadım. Fenerbahçe derbileri en sevdiğim derbilerdir. Fenerbahçe'ye karşı oynadığımda onları çıldırtırdım. Onlara, "Ben burada olduğum sürece şampiyonluk kazanamayacaksınız." dedim. Ben Galatasaray'da olduğum sürecede de Fenerbahçe'ye karşı da hiç kaybetmedik.'' açıklamasını yapmıştı.

Kasım 2018'de Nef Stadı'nda oynanan ve Soldado ile kavga eden Belhanda, Şubat 2020'de Kadıköy'de 3-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisi galibiyetinin ardından stattan çıkarken 'Ağlamayın' işareti yapmıştı.

Galatasaray'da 4 kupa kazandı

2017-2021 yılları arasında Galatasaray forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, Mart 2021'de sözleşmesinin feshedilmesinin ardından bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer oldu. Galatasaray'da çıktığı 131 maçta 22 gol, 26 asistle oynayarak 4 kupa kazanan Belhanda'nın Adana Demirspor'la 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray Younes Belhanda'nın sözleşmesini neden feshetti? İşte o süreç...

2017/2018 dönemi başında dönemin teknik direktörü Igor Tudor'un ısrarı ile Dinamo Kiev'den transfer edilen Younes Belhanda için Galatasaray'ın kasasından bonuslarla beraber 10 milyon euro çıktı. Galatasaray tarihinin en iyi 10 numaraları arasında yer alan Sneijder'in yerine transfer olan Belhanda, Hollandalı süperstarın formasını aldı. Sneijder'in ayrılığını istemeyen Galatasaray taraftarı, yönetimi ve Fas'lı oyuncuyu topa tutunca Belhanda'nın Sarı Kırmızılı formayla kariyeri sancılı başladı.

Sezonluk 3.350.000 eurodan 4 yıllık sözleşmeye imza atan Belhanda, istikrarsız performansı nedeniyle beklentilerin uzağında kaldı. Geçirdiği 4 yıl boyunca geleceği sürekli tartışma konusu olan Belhanda, zaman zaman taraftarla yaşadığı tartışmalar ve büyük maçlarda gördüğü gereksiz kırmızı kartlarla gündemden düşmedi. Eylül 2018'de kritik Trabzon deplasmanında gördüğü gereksiz kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Belhanda'ya çok kızgın olan Terim'in tecrübeli orta sahaya ''Kendine bir an evvel çeki düzen ver” ifadeleriyle yüklendiği iddia edilmişti. Kasım 2018'de oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Belhanda yine boşroldeydi.

Maçın son saniyelerinde Soldado ile Belhanda arasında itişmeler yaşanırken son düdüğün ardından orta alanda Jailson, Belhanda'ya tokat atmış ve uzun yıllar unutulmayacak bir gerilimin fitili ateşlenmişti.

Galatasaraylı oyuncular Jailson'un üzerine yürürken, Brezilyalı soyunma odasına kaçmış, Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş da Skrtel arasında kavga çıkmıştı. 22 Ekim 2019 tarihinde Galatasaray'ın Real Madrid ile karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi maçında oyundan çıkarken taraftarın tepkisine olay bir şekilde cevap vermişti.

Kritik 90 dakikada vasatı aşamayan Younes Belhanda, 66'da kenara gelirken taraftarın hışmına uğradı. Türk Telekom'da ıslık sesleri yükselirken Faslı futbolcu, Galatasaraylı taraftarlara ağız dolusu küfürler etti. Protestolara sinirlenen Faslı futbolcu, tribünlere 'silah' işareti yapması ise uzun süre gündemden düşmemişti.

Bu olayın ardından Fatih Terim, Belhanda'ya sahip çıkmış ve aradaki buzları eritirken Faslı oyuncu, hocasının beklentilerinin altında kaldı. Belhanda daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla taraftarlardan özür dilemişti. 2019/2020'de Kadıköy'de Galatasaray'ın 20 yıllık hasrete son verdiği ve Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdiği maçta uzun süre hafızalardan silinmeyen bir an yaşanmıştı.

İkinci yarıda oyundan çıkmak üzere olan Belhanda, Deniz Türüç ile tartışınca ikinci sarı kartı görmüş ve oyun dışında kalmıştı. Belhanda'ya ikinci sarı kartını ve ardından kırmızı kartını gösteren maçın hakemi Halil Umut Meler, Deniz Türüç'e de doğrudan kırmızı kartını göstermişti. Hırçınlığı ile dikkat çeken, Galatasaray kariyerinde 33 sarı, 4 de kırmızı kart gören Belhanda'nın Galatasaray kariyeri resmen sona erdi.

Sivasspor maçının ardından Nef Stadyumu’ndaki zeminle ilgili olarak yönetimi hedef alan sert açıklamalarda bulunan Belhanda'nın bileti kesildi. Galatasaray’da dönemin başkanı Mustafa Cengiz’in maaş indirimini kabul etmeyen iki futbolcu olduğunu açıklamasının ardından isimler üstünde tartışmalar başlamıştı.

Başkan Cengiz’in işaret ettiği iki isim Belhanda ve Feghouli iken Fas'lı oyuncunun konuyu FIFA'ya taşıması, Sarı Kırmızılı ekipte tartışmalara yol açmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin, kulübün imajına ve yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği ve hakarete varan beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle tek taraflı ve haklı sebeple feshedildi.

Galatasaray kaynakları, Belhanda'nın açıklamaları dışında, taraftarla gerilimi, koronavirüs nedeniyle yönetimin maaş indirimi talebini reddetmesi, ardından %15 kesintiden sonra ihtar çekmesinin ayrılığın kaçınılmaz noktaya getirdiğini vurguladı.