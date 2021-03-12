Younes Belhanda: Siz şampiyon olacaksınız

2017 yazında Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Younes Belhanda, 2021 ilkbaharında Sarı-Kırmızılı formaya veda etmek zorunda kaldı. Galatasaray Yönetimi'nin, "Kulüp imajını sarstığı" gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshettiği 31 yaşındaki futbolcu, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Toplu bir konuşma yapmayan, tüm oyuncularla tek tek görüşen ve helallik isteyen Belhanda, "Hakkınızı helal edin. Bir hatam olduysa hepinizden özür dilerim. Şampiyon olacağınıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. Hocası Fatih Terim'e de veda eden Belhanda, herkesle görüştükten sonra tüm eşyalarını toplayarak Florya'dan ayrıldı.









Nice veya İstanbul'da devam

Bu vedaya karşın, Belhanda'nın İstanbul'dan ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Türkiye'de çok mutlu olduğu belirtilen Belhanda, İstanbul'da okuyan oğlunun ve ailesinin düzenini bozmak istemediği için, yaşadığı yerde hayatına devam edecek. Faslı futbolcunun, Türkiye'den gelecek transfer tekliflerine açık olduğu ve gelecek sezon bir başka takımın formasını giyebileceği belirtiliyor. Belhanda'nın menaceri ise oyuncunun eski takımı Nice'le transfer görüşmelerine başladı.









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