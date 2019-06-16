Younes Belhanda kriz çıkardı! Antrenmanda kavga...

Afrika Uluslar Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala Fas Milli Takımı'nda büyük bir kriz yaşandı. Takımın 28 yaşındaki santrforu Abderazak Hamdallah, Fas Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklamayla sırtındaki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken kararın arkasındaki asıl nedeninse çok farklı olduğu öğrenildi.

Gambiya ile oynanan ve 1-0 kaybedilen son hazırlık maçında penaltı kullanmasına izin verilmeyen Hamdallah'ın takımın Avrupa liglerinde forma giyen futbolcuları tarafından dışlandığı öne sürüldü. Fas'ta yayın yapan MFM adlı radyo kanalına konuşan gazeteci Gamal Barawi, bazı oyuncuların Hamdallah'ın odasına kasıtlı bir şekilde nargileyle girdiğini ve golcü futbolcunun dışarı çıkmaları yönündeki talebini de reddettiklerini söyledi.

Bir başka Faslı gazeteci Mohamed Al-Magoudi ise Hamdallah'ın kadrodan çıkarılma gerekçesinin altında Galatasaray'ın yıldız ismi Younes Belhanda'nın olduğunu söylerken "Belhanda, antrenmanda Hamdallah'a çok sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale, Hamdallah'ın futbol kariyerini bitirebilirdi. Takım içinde yaşanan gruplaşmada onun yanında yalnızca Hakim Ziyech, Nordin Amrabat ve Karim El Ahmadi bulunuyordu. Teknik direktör Herve Renard da tüm bu yaşananlara göz yumdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gambiya maçında Hamdallah'a penaltıyı kullandırmayan ancak atıştan yararlanamayan Fayçal Fajr'ın dün Instagram hesabından paylaştığı videoda içinde "Bay bay" ifadesinin yer aldığı bir şarkı eşliğinde Fenerbahçe'nin yıldızı Nabil Dirar ile birlikte dans etmesi de büyük eleştirilere neden oldu. Fajr, daha sonra yaptığı açıklamada ise bunun kesinlikle Hamdallah'a bir gönderme olmadığını ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler