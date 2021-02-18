Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda yeteneği ile yapmış olduğu asistleri ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle maçlarda serbest vuruşlarda göstermiş olduğu performanslar ile takımının galibiyete uzanmasında ki en önemli etkenlerden birisidir. Younes Belhanda süper ligde oynadığı takım ile Şampiyonlar ligi maçlarında da forma giymiş ve orada da etkili performanslar göstermiştir. Younes Belhanda kariyerini uzun yıllardan beridir Süper Lig'de sürdürmektedir. On numara mevkisinde forma giyen Younes Belhanda sol kanat ve merkez ortasahada da forma giymektedir. Younes Belhanda 4.3 milyon euroluk bonservis değerine sahiptir. 2012 yılında ise oyuncunun 12 milyon Euro bonservis bedeli vardı. Bu da Younes Belhanda’nın en yüksek bonservis bedeline ulaştığı dönemdi. Galatasaray ile 2021’nin sonuna kadar sözleşmesi vardır. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Younes Belhanda çifte vatandaşlığa sahiptir. Galatasaray'da 10 numaralı formayı giymektedir.

Younes Belhanda nereli?

Younes Belhanda Fransa’nın Avignon şehrinde dünyaya gelmiştir. Fas asıllı bir Arap oyuncudur. Aynı zamanda Younes Belhanda’nın Fransa vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Younes Belhanda kaç yaşında?

Younes Belhanda 1990 doğumlu olup 31 yaşındadır.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

Younes Belhanda Türkiye’ye Dinamo Kiev takımından gelmiştir. Younes Belhanda Süper Lig'de sadece Galatasaray'da forma giymiştir.

Younes Belhanda'nın maaşı ne kadar?

Younes Belhanda Galatasaray’dan yıllık 3.35 Milyon Euro para kazanmaktadır. Takımında en fazla para kazanan oyunculardan bir tanesidir.

Younes Belhanda kimdir?

Younes Belhanda Fransa’da Avignon şehrinde dünyaya gelmiştir. Ailesi ondan önce Fas’tan Fransa’ya yerleşmiştir. Fas asıllı bir Arap aileden gelmektedir. Younes Belhanda henüz 7 yaşında iken futbola başlamıştır. 7 yaşında RC Aramonais takımı ile altyapı deneyimine başlayan Younes Belhanda 1997 – 1998 yılları arasında bu kulüpte forma giymiştir. Daha sonra 1998 yılında bir başka takım olan MJC Avignon takımı ile anlaşmıştır. Bu takım Younes Belhanda’nın doğduğu şehirde ki takımlardan bir tanesidir. Burada da tam 5 sene forma giyme şansı bulan Younes Belhanda 2003 yılında ise Fransa’nın takımlarından olan Montpeiller forması giymiştir.

Montpeiller formasını tam 6 sene giydikten sonra Younes Belhanda 2009 yılında profesyonel sözleşmeye imza atmıştır. Younes Belhanda 2009 – 2013 yılları arasında oynadığı bu takımda şampiyonluk da yaşamıştır. Kariyerinde en iyi dönemleri bu takımda yaşama fırsatı bulmuştur. Younes Belhanda Montepeiller forması ile tam 127 maçta forma giymiştir ve 26 gol atarak oldukça iyi bir performans sergilemiştir. Bu takımın 10 numara mevkisinde forma giyen Younes Belhanda 2013 yılında 10 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Ukrayna takımlarından olan Dinamo Kiev ile anlaşmıştır. Younes Belhanda Ukrayna liginde de tam 5 sene forma giydikten sonra 2016 yılında Dinamo Kiev forması giyerken Schalke 04’e kiralık olarak gönderilmiştir. Schalke 04 forması ile Almanya kariyerine başlayan Younes Belhanda burada yalnızca 6 ay forma giyebilmiştir.

2016 – 2017 sezonu için ise Fransız kulüplerinden olan Nice ile anlaşmıştır. Nice ile kiralık olarak forma giyen Younes Belhanda 32 maçta forma giyerek 3 gol atmayı başarmıştır. 2017 yılında ise Dinamo Kiev oyuncusu iken Galatasaray oyuncuya resmi teklifte bulunmuştur. Buna göre 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Younes Belhanda Galatasaray forması giymiştir. 2017 yılında böylece Galatasaray forması giyerek süper lig kariyerine başlamıştır. Galatasaray ile 4 yıllık bir sözleşme imzalayan Younes Belhanda yıllık olarak 3.35 milyon Euro para kazanmaktadır. Galatasaray ile 10 numaralı formayı giymektedir. Galatasaray ile forma giydiği dönemde ise 2 süper lig şampiyonluğu 1 Türkiye kupası şampiyonluğu ve bir de süper kupa şampiyonluğu yaşamıştır.

Younes Belhanda’nın Milli Takım Deneyimi

Younes Belhanda 2010 yılında Fransa U20 takımı ile milli takım deneyimine başlamıştır. Burada 4 maçta forma giymiştir. Daha sonra Fransa ve Fas arasında bir tercih yapmak zorunda kalarak Fas takımını seçmiştir. Fas milli takımı ile 50 maçta forma giyen Younes Belhanda 4 gol atmayı başarmıştır. Ülkesinin en iyi oyuncularından bir tanesi olmuştur.